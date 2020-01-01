Tokenomika Veloce (VEXT) Odkryj kluczowe informacje o Veloce (VEXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Veloce (VEXT) Veloce (VEXT), the world's leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Oficjalna strona internetowa: https://www.velocemediagroup.com/vext Biała księga: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Kup VEXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Veloce (VEXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Veloce (VEXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 397.46K $ 397.46K $ 397.46K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 550.80K $ 550.80K $ 550.80K Historyczne maksimum: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Historyczne minimum: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Aktualna cena: $ 0.001836 $ 0.001836 $ 0.001836 Dowiedz się więcej o cenie Veloce (VEXT)

Tokenomika Veloce (VEXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Veloce (VEXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VEXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VEXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVEXT tokenomikę, poznaj cenę tokena VEXTna żywo!

Jak kupić VEXT Chcesz dodać Veloce (VEXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VEXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VEXT na MEXC już teraz!

Historia ceny Veloce (VEXT) Analiza historii ceny VEXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VEXT już teraz!

Prognoza ceny VEXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VEXT? Nasza strona z prognozami cen VEXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VEXT już teraz!

