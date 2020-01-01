Tokenomika Verse (VERSE) Odkryj kluczowe informacje o Verse (VERSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Verse (VERSE) Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Oficjalna strona internetowa: https://verse.bitcoin.com Biała księga: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Kup VERSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Verse (VERSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verse (VERSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Całkowita podaż: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Podaż w obiegu: $ 42.26B $ 42.26B $ 42.26B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Historyczne maksimum: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Historyczne minimum: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Aktualna cena: $ 0.000061 $ 0.000061 $ 0.000061 Dowiedz się więcej o cenie Verse (VERSE)

Tokenomika Verse (VERSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Verse (VERSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVERSE tokenomikę, poznaj cenę tokena VERSEna żywo!

Jak kupić VERSE Chcesz dodać Verse (VERSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VERSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VERSE na MEXC już teraz!

Historia ceny Verse (VERSE) Analiza historii ceny VERSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VERSE już teraz!

Prognoza ceny VERSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERSE? Nasza strona z prognozami cen VERSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VERSE już teraz!

