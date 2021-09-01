Tokenomika VEMP (VEMP) Odkryj kluczowe informacje o VEMP (VEMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VEMP (VEMP) vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Oficjalna strona internetowa: https://vemp.xyz Biała księga: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Kup VEMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VEMP (VEMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VEMP (VEMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 276.83K $ 276.83K $ 276.83K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 392.94M $ 392.94M $ 392.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.25K $ 352.25K $ 352.25K Historyczne maksimum: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Historyczne minimum: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Aktualna cena: $ 0.0007045 $ 0.0007045 $ 0.0007045 Dowiedz się więcej o cenie VEMP (VEMP)

Tokenomika VEMP (VEMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VEMP (VEMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VEMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VEMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVEMP tokenomikę, poznaj cenę tokena VEMPna żywo!

Jak kupić VEMP Chcesz dodać VEMP (VEMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VEMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VEMP na MEXC już teraz!

Historia ceny VEMP (VEMP) Analiza historii ceny VEMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VEMP już teraz!

Prognoza ceny VEMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VEMP? Nasza strona z prognozami cen VEMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VEMP już teraz!

