Informacje o Vatra INU (VATR) Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Oficjalna strona internetowa: https://vatrainu.com/en Biała księga: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Kup VATR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vatra INU (VATR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vatra INU (VATR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.04K $ 34.04K $ 34.04K Historyczne maksimum: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Historyczne minimum: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Aktualna cena: $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00023 Dowiedz się więcej o cenie Vatra INU (VATR)

Tokenomika Vatra INU (VATR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vatra INU (VATR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VATR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VATR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVATR tokenomikę, poznaj cenę tokena VATRna żywo!

Jak kupić VATR Chcesz dodać Vatra INU (VATR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VATR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VATR na MEXC już teraz!

Historia ceny Vatra INU (VATR) Analiza historii ceny VATR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VATR już teraz!

Prognoza ceny VATR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VATR? Nasza strona z prognozami cen VATR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VATR już teraz!

