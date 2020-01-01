Tokenomika Vectorspace AI X (VAIX) Odkryj kluczowe informacje o Vectorspace AI X (VAIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vectorspace AI X (VAIX) We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Oficjalna strona internetowa: https://vectorspace.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Kup VAIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vectorspace AI X (VAIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vectorspace AI X (VAIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 986.05K $ 986.05K $ 986.05K Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Historyczne maksimum: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Historyczne minimum: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Aktualna cena: $ 0.01977 $ 0.01977 $ 0.01977 Dowiedz się więcej o cenie Vectorspace AI X (VAIX)

Tokenomika Vectorspace AI X (VAIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vectorspace AI X (VAIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VAIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVAIX tokenomikę, poznaj cenę tokena VAIXna żywo!

Jak kupić VAIX Chcesz dodać Vectorspace AI X (VAIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VAIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VAIX na MEXC już teraz!

Historia ceny Vectorspace AI X (VAIX) Analiza historii ceny VAIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VAIX już teraz!

Prognoza ceny VAIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VAIX? Nasza strona z prognozami cen VAIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VAIX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!