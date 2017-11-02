Tokenomika xMoney (UTK) Odkryj kluczowe informacje o xMoney (UTK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o xMoney (UTK) xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Oficjalna strona internetowa: https://www.xmoney.com/ Biała księga: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Kup UTK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa xMoney (UTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xMoney (UTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.17M $ 18.17M $ 18.17M Całkowita podaż: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Podaż w obiegu: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.80M $ 25.80M $ 25.80M Historyczne maksimum: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Historyczne minimum: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Aktualna cena: $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 Dowiedz się więcej o cenie xMoney (UTK)

Tokenomika xMoney (UTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xMoney (UTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUTK tokenomikę, poznaj cenę tokena UTKna żywo!

Jak kupić UTK Chcesz dodać xMoney (UTK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UTK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UTK na MEXC już teraz!

Historia ceny xMoney (UTK) Analiza historii ceny UTK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UTK już teraz!

Prognoza ceny UTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UTK? Nasza strona z prognozami cen UTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UTK już teraz!

