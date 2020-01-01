Tokenomika Urolithin A (URO) Odkryj kluczowe informacje o Urolithin A (URO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Urolithin A (URO) Urolithin A is a meme coin on the Solana chain. Urolithin A is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Block Explorer: https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump Kup URO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Urolithin A (URO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Urolithin A (URO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Całkowita podaż: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Podaż w obiegu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Historyczne maksimum: $ 0.12586 $ 0.12586 $ 0.12586 Historyczne minimum: $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 Aktualna cena: $ 0.001272 $ 0.001272 $ 0.001272 Dowiedz się więcej o cenie Urolithin A (URO)

Tokenomika Urolithin A (URO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Urolithin A (URO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów URO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów URO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszURO tokenomikę, poznaj cenę tokena UROna żywo!

Jak kupić URO Chcesz dodać Urolithin A (URO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu URO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować URO na MEXC już teraz!

Historia ceny Urolithin A (URO) Analiza historii ceny URO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny URO już teraz!

Prognoza ceny URO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać URO? Nasza strona z prognozami cen URO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena URO już teraz!

