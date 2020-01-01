Tokenomika UNIUM (UNM) Odkryj kluczowe informacje o UNIUM (UNM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UNIUM (UNM) U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Oficjalna strona internetowa: https://unium.finance/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b

Tokenomika i analiza cenowa UNIUM (UNM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UNIUM (UNM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 144.00K $ 144.00K $ 144.00K Historyczne maksimum: $ 131.3281 $ 131.3281 $ 131.3281 Historyczne minimum: $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 Aktualna cena: $ 0.00144 $ 0.00144 $ 0.00144 Dowiedz się więcej o cenie UNIUM (UNM)

Tokenomika UNIUM (UNM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UNIUM (UNM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNM tokenomikę, poznaj cenę tokena UNMna żywo!

Historia ceny UNIUM (UNM) Analiza historii ceny UNM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNM już teraz!

