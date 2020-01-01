Tokenomika Umee (UMEE) Odkryj kluczowe informacje o Umee (UMEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Umee (UMEE) UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Oficjalna strona internetowa: https://www.umee.cc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac

Tokenomika i analiza cenowa Umee (UMEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Umee (UMEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Historyczne maksimum: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000221 $ 0.000221 $ 0.000221 Dowiedz się więcej o cenie Umee (UMEE)

Tokenomika Umee (UMEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Umee (UMEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UMEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UMEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUMEE tokenomikę, poznaj cenę tokena UMEEna żywo!

Jak kupić UMEE Chcesz dodać Umee (UMEE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UMEE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UMEE na MEXC już teraz!

Historia ceny Umee (UMEE) Analiza historii ceny UMEE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UMEE już teraz!

Prognoza ceny UMEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UMEE? Nasza strona z prognozami cen UMEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UMEE już teraz!

