Tokenomika ULTRON (ULX) Odkryj kluczowe informacje o ULTRON (ULX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ULTRON (ULX) Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Oficjalna strona internetowa: https://ultron.foundation Biała księga: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ulxscan.com Kup ULX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ULTRON (ULX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ULTRON (ULX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.00M $ 89.00M $ 89.00M Historyczne maksimum: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Historyczne minimum: $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 Aktualna cena: $ 0.00178 $ 0.00178 $ 0.00178 Dowiedz się więcej o cenie ULTRON (ULX)

Tokenomika ULTRON (ULX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ULTRON (ULX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ULX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ULX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszULX tokenomikę, poznaj cenę tokena ULXna żywo!

Jak kupić ULX Chcesz dodać ULTRON (ULX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ULX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ULX na MEXC już teraz!

Historia ceny ULTRON (ULX) Analiza historii ceny ULX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ULX już teraz!

Prognoza ceny ULX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ULX? Nasza strona z prognozami cen ULX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ULX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!