GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena U Coin to 0.00555 USD. Śledź aktualizacje cen UCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UCOIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena U Coin to 0.00555 USD. Śledź aktualizacje cen UCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UCOIN

Informacje o cenie UCOIN

Czym jest UCOIN

Biała księga UCOIN

Oficjalna strona internetowa UCOIN

Tokenomika UCOIN

Prognoza cen UCOIN

Historia UCOIN

Przewodnik zakupowy UCOIN

Przelicznik UCOIN-fiat

UCOIN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo U Coin

Cena U Coin(UCOIN)

Aktualna cena 1 UCOIN do USD:

$0.00555
$0.00555$0.00555
-1.76%1D
USD
U Coin (UCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:45 (UTC+8)

Informacje o cenie U Coin (UCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0053
$ 0.0053$ 0.0053
Minimum 24h
$ 0.006052
$ 0.006052$ 0.006052
Maksimum 24h

$ 0.0053
$ 0.0053$ 0.0053

$ 0.006052
$ 0.006052$ 0.006052

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757

$ 0.005332123514279316
$ 0.005332123514279316$ 0.005332123514279316

+1.64%

-1.76%

-28.58%

-28.58%

Aktualna cena U Coin (UCOIN) wynosi $ 0.00555. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UCOIN wahał się między $ 0.0053 a $ 0.006052, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UCOIN w historii to $ 0.06424320268888757, a najniższy to $ 0.005332123514279316.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UCOIN zmieniły się o +1.64% w ciągu ostatniej godziny, o -1.76% w ciągu 24 godzin i o -28.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o U Coin (UCOIN)

No.4393

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.64K
$ 26.64K$ 26.64K

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa U Coin wynosi $ 0.00, przy $ 26.64K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UCOIN w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.55M.

Historia ceny U Coin (UCOIN) – USD

Śledź zmiany ceny U Coin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00009943-1.76%
30 Dni$ -0.00584-51.28%
60 dni$ -0.00414-42.73%
90 dni$ -0.00566-50.50%
Dzisiejsza zmiana ceny U Coin

DziśUCOIN odnotował zmianę $ -0.00009943 (-1.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny U Coin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00584 (-51.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny U Coin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UCOIN o $ -0.00414(-42.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny U Coin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00566 (-50.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe U Coin (UCOIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen U Coin.

Co to jest U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

U Coin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w U Coin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UCOIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące U Coin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno U Coin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny U Coin (w USD)

Jaka będzie wartość U Coin (UCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w U Coin (UCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla U Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny U Coin!

Tokenomika U Coin (UCOIN)

Zrozumienie tokenomiki U Coin (UCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UCOINjuż teraz!

Jak kupić U Coin (UCOIN)

Szukasz jak kupić U Coin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić U Coin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

UCOIN na lokalne waluty

1 U Coin(UCOIN) do VND
146.04825
1 U Coin(UCOIN) do AUD
A$0.0084915
1 U Coin(UCOIN) do GBP
0.004218
1 U Coin(UCOIN) do EUR
0.004773
1 U Coin(UCOIN) do USD
$0.00555
1 U Coin(UCOIN) do MYR
RM0.023199
1 U Coin(UCOIN) do TRY
0.233655
1 U Coin(UCOIN) do JPY
¥0.84915
1 U Coin(UCOIN) do ARS
ARS$8.0551035
1 U Coin(UCOIN) do RUB
0.451437
1 U Coin(UCOIN) do INR
0.4918965
1 U Coin(UCOIN) do IDR
Rp92.499963
1 U Coin(UCOIN) do PHP
0.3266175
1 U Coin(UCOIN) do EGP
￡E.0.2631255
1 U Coin(UCOIN) do BRL
R$0.029748
1 U Coin(UCOIN) do CAD
C$0.0078255
1 U Coin(UCOIN) do BDT
0.676323
1 U Coin(UCOIN) do NGN
8.00865
1 U Coin(UCOIN) do COP
$21.3461325
1 U Coin(UCOIN) do ZAR
R.0.0965145
1 U Coin(UCOIN) do UAH
0.233433
1 U Coin(UCOIN) do TZS
T.Sh.13.63635
1 U Coin(UCOIN) do VES
Bs1.23765
1 U Coin(UCOIN) do CLP
$5.2392
1 U Coin(UCOIN) do PKR
Rs1.568652
1 U Coin(UCOIN) do KZT
2.9149155
1 U Coin(UCOIN) do THB
฿0.1800975
1 U Coin(UCOIN) do TWD
NT$0.171717
1 U Coin(UCOIN) do AED
د.إ0.0203685
1 U Coin(UCOIN) do CHF
Fr0.00444
1 U Coin(UCOIN) do HKD
HK$0.0431235
1 U Coin(UCOIN) do AMD
֏2.1231525
1 U Coin(UCOIN) do MAD
.د.م0.0516705
1 U Coin(UCOIN) do MXN
$0.10323
1 U Coin(UCOIN) do SAR
ريال0.0208125
1 U Coin(UCOIN) do ETB
Br0.850926
1 U Coin(UCOIN) do KES
KSh0.717282
1 U Coin(UCOIN) do JOD
د.أ0.00393495
1 U Coin(UCOIN) do PLN
0.0204795
1 U Coin(UCOIN) do RON
лв0.0244755
1 U Coin(UCOIN) do SEK
kr0.0530025
1 U Coin(UCOIN) do BGN
лв0.009435
1 U Coin(UCOIN) do HUF
Ft1.866132
1 U Coin(UCOIN) do CZK
0.117549
1 U Coin(UCOIN) do KWD
د.ك0.00170385
1 U Coin(UCOIN) do ILS
0.0180375
1 U Coin(UCOIN) do BOB
Bs0.038295
1 U Coin(UCOIN) do AZN
0.009435
1 U Coin(UCOIN) do TJS
SM0.0513375
1 U Coin(UCOIN) do GEL
0.0150405
1 U Coin(UCOIN) do AOA
Kz5.0824125
1 U Coin(UCOIN) do BHD
.د.ب0.0020868
1 U Coin(UCOIN) do BMD
$0.00555
1 U Coin(UCOIN) do DKK
kr0.035964
1 U Coin(UCOIN) do HNL
L0.146298
1 U Coin(UCOIN) do MUR
0.255411
1 U Coin(UCOIN) do NAD
$0.09657
1 U Coin(UCOIN) do NOK
kr0.05661
1 U Coin(UCOIN) do NZD
$0.009768
1 U Coin(UCOIN) do PAB
B/.0.00555
1 U Coin(UCOIN) do PGK
K0.0235875
1 U Coin(UCOIN) do QAR
ر.ق0.020202
1 U Coin(UCOIN) do RSD
дин.0.565434
1 U Coin(UCOIN) do UZS
soʻm66.071418
1 U Coin(UCOIN) do ALL
L0.466422
1 U Coin(UCOIN) do ANG
ƒ0.0099345
1 U Coin(UCOIN) do AWG
ƒ0.00999
1 U Coin(UCOIN) do BBD
$0.0111
1 U Coin(UCOIN) do BAM
KM0.009435
1 U Coin(UCOIN) do BIF
Fr16.36695
1 U Coin(UCOIN) do BND
$0.007215
1 U Coin(UCOIN) do BSD
$0.00555
1 U Coin(UCOIN) do JMD
$0.8932725
1 U Coin(UCOIN) do KHR
22.289133
1 U Coin(UCOIN) do KMF
Fr2.3643
1 U Coin(UCOIN) do LAK
120.6521715
1 U Coin(UCOIN) do LKR
රු1.6904745
1 U Coin(UCOIN) do MDL
L0.0946275
1 U Coin(UCOIN) do MGA
Ar24.999975
1 U Coin(UCOIN) do MOP
P0.0444
1 U Coin(UCOIN) do MVR
0.08547
1 U Coin(UCOIN) do MWK
MK9.6354105
1 U Coin(UCOIN) do MZN
MT0.3549225
1 U Coin(UCOIN) do NPR
रु0.787767
1 U Coin(UCOIN) do PYG
39.3606
1 U Coin(UCOIN) do RWF
Fr8.06415
1 U Coin(UCOIN) do SBD
$0.045621
1 U Coin(UCOIN) do SCR
0.0760905
1 U Coin(UCOIN) do SRD
$0.2139525
1 U Coin(UCOIN) do SVC
$0.048507
1 U Coin(UCOIN) do SZL
L0.096903
1 U Coin(UCOIN) do TMT
m0.019425
1 U Coin(UCOIN) do TND
د.ت0.01644465
1 U Coin(UCOIN) do TTD
$0.0375735
1 U Coin(UCOIN) do UGX
Sh19.4028
1 U Coin(UCOIN) do XAF
Fr3.1635
1 U Coin(UCOIN) do XCD
$0.014985
1 U Coin(UCOIN) do XOF
Fr3.1635
1 U Coin(UCOIN) do XPF
Fr0.57165
1 U Coin(UCOIN) do BWP
P0.0748695
1 U Coin(UCOIN) do BZD
$0.0111555
1 U Coin(UCOIN) do CVE
$0.5334105
1 U Coin(UCOIN) do DJF
Fr0.98235
1 U Coin(UCOIN) do DOP
$0.356199
1 U Coin(UCOIN) do DZD
د.ج0.7257735
1 U Coin(UCOIN) do FJD
$0.012654
1 U Coin(UCOIN) do GNF
Fr48.25725
1 U Coin(UCOIN) do GTQ
Q0.042513
1 U Coin(UCOIN) do GYD
$1.160838
1 U Coin(UCOIN) do ISK
kr0.70485

Zasoby U Coin

Aby lepiej zrozumieć U Coin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa U Coin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące U Coin

Jaka jest dziś wartość U Coin (UCOIN)?
Aktualna cena UCOIN w USD wynosi 0.00555USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UCOIN do USD?
Aktualna cena UCOIN w USD wynosi $ 0.00555. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa U Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla UCOIN wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UCOIN w obiegu?
W obiegu UCOIN znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UCOIN?
UCOIN osiąga ATH w wysokości 0.06424320268888757 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UCOIN?
UCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.005332123514279316 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UCOIN wynosi $ 26.64K USD.
Czy w tym roku UCOIN pójdzie wyżej?
UCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe U Coin (UCOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator UCOIN do USD

Kwota

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0.00555 USD

Handluj UCOIN

UCOIN/USDT
$0.00555
$0.00555$0.00555
-1.76%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,499.99
$103,499.99$103,499.99

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,425.44
$3,425.44$3,425.44

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.18
$162.18$162.18

+1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,499.99
$103,499.99$103,499.99

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,425.44
$3,425.44$3,425.44

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.18
$162.18$162.18

+1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4052
$2.4052$2.4052

+5.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0947
$1.0947$1.0947

+0.87%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03612
$0.03612$0.03612

+44.48%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011900
$0.000011900$0.000011900

+530.29%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000636
$0.0000000636$0.0000000636

+321.19%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1989
$0.1989$0.1989

+297.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4622
$1.4622$1.4622

+80.25%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01813
$0.01813$0.01813

+45.04%