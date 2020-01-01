Tokenomika Silent Notary (UBSN) Odkryj kluczowe informacje o Silent Notary (UBSN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Silent Notary (UBSN) Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Oficjalna strona internetowa: https://silentnotary.com/ Biała księga: https://silentnotary.com/wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Kup UBSN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Silent Notary (UBSN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Silent Notary (UBSN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 858.10K $ 858.10K $ 858.10K Historyczne maksimum: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000004602 $ 0.000004602 $ 0.000004602 Dowiedz się więcej o cenie Silent Notary (UBSN)

Tokenomika Silent Notary (UBSN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Silent Notary (UBSN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UBSN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBSN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUBSN tokenomikę, poznaj cenę tokena UBSNna żywo!

Jak kupić UBSN Chcesz dodać Silent Notary (UBSN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UBSN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UBSN na MEXC już teraz!

Historia ceny Silent Notary (UBSN) Analiza historii ceny UBSN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UBSN już teraz!

Prognoza ceny UBSN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UBSN? Nasza strona z prognozami cen UBSN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UBSN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!