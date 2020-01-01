Tokenomika UBC (UBC) Odkryj kluczowe informacje o UBC (UBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UBC (UBC) Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem. Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://nlr.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9psiRdn9cXYVps4F1kFuoNjd2EtmqNJXrCPmRppJpump Kup UBC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UBC (UBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UBC (UBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 158.60K $ 158.60K $ 158.60K Historyczne maksimum: $ 0.10052 $ 0.10052 $ 0.10052 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001586 $ 0.0001586 $ 0.0001586 Dowiedz się więcej o cenie UBC (UBC)

Tokenomika UBC (UBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UBC (UBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUBC tokenomikę, poznaj cenę tokena UBCna żywo!

Jak kupić UBC Chcesz dodać UBC (UBC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UBC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UBC na MEXC już teraz!

Historia ceny UBC (UBC) Analiza historii ceny UBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UBC już teraz!

Prognoza ceny UBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UBC? Nasza strona z prognozami cen UBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UBC już teraz!

