Informacje o Tomwifhat (TWIF) Tomwifhat is a meme coin on BNB Smart Chain. Tomwifhat is a meme coin on BNB Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.tomwifcoin.org Biała księga: https://whitepaper.tomwifcoin.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62760e76dce6b500349ec5f6119228d047913350 Kup TWIF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tomwifhat (TWIF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tomwifhat (TWIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 421.50K $ 421.50K $ 421.50K Historyczne maksimum: $ 0.0252 $ 0.0252 $ 0.0252 Historyczne minimum: $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 Aktualna cena: $ 0.0004215 $ 0.0004215 $ 0.0004215 Dowiedz się więcej o cenie Tomwifhat (TWIF)

Tokenomika Tomwifhat (TWIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tomwifhat (TWIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TWIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TWIF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTWIF tokenomikę, poznaj cenę tokena TWIFna żywo!

Jak kupić TWIF Chcesz dodać Tomwifhat (TWIF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TWIF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TWIF na MEXC już teraz!

Historia ceny Tomwifhat (TWIF) Analiza historii ceny TWIF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TWIF już teraz!

Prognoza ceny TWIF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TWIF? Nasza strona z prognozami cen TWIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TWIF już teraz!

