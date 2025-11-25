Tokenomika Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tokenomika Tuna Chain (TUNACHAIN)

Odkryj kluczowe informacje o Tuna Chain (TUNACHAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:44:24 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Tuna Chain (TUNACHAIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tuna Chain (TUNACHAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 75.92K
$ 75.92K$ 75.92K
Historyczne maksimum:
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0003615
$ 0.0003615$ 0.0003615

Informacje o Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Oficjalna strona internetowa:
https://tunachain.io/
Biała księga:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Tokenomika Tuna Chain (TUNACHAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tuna Chain (TUNACHAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TUNACHAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUNACHAIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTUNACHAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena TUNACHAINna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

