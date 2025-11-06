GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Tuna Chain to 0.0010115 USD. Śledź aktualizacje cen TUNACHAIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TUNACHAIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Tuna Chain to 0.0010115 USD. Śledź aktualizacje cen TUNACHAIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TUNACHAIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TUNACHAIN

Informacje o cenie TUNACHAIN

Czym jest TUNACHAIN

Biała księga TUNACHAIN

Oficjalna strona internetowa TUNACHAIN

Tokenomika TUNACHAIN

Prognoza cen TUNACHAIN

Historia TUNACHAIN

Przewodnik zakupowy TUNACHAIN

Przelicznik TUNACHAIN-fiat

TUNACHAIN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Tuna Chain

Cena Tuna Chain(TUNACHAIN)

Aktualna cena 1 TUNACHAIN do USD:

$0.0010115
$0.0010115$0.0010115
-0.19%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0010083
$ 0.0010083$ 0.0010083
Minimum 24h
$ 0.0010178
$ 0.0010178$ 0.0010178
Maksimum 24h

$ 0.0010083
$ 0.0010083$ 0.0010083

$ 0.0010178
$ 0.0010178$ 0.0010178

--
----

--
----

+0.04%

-0.19%

-17.47%

-17.47%

Aktualna cena Tuna Chain (TUNACHAIN) wynosi $ 0.0010115. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUNACHAIN wahał się między $ 0.0010083 a $ 0.0010178, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUNACHAIN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TUNACHAIN zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.19% w ciągu 24 godzin i o -17.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
----

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

$ 212.42K
$ 212.42K$ 212.42K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Tuna Chain wynosi --, przy $ 55.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUNACHAIN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 210000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.42K.

Historia ceny Tuna Chain (TUNACHAIN) – USD

Śledź zmiany ceny Tuna Chain dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000001926-0.19%
30 Dni$ +0.0003335+49.18%
60 dni$ +0.0003573+54.61%
90 dni$ +0.0004051+66.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Tuna Chain

DziśTUNACHAIN odnotował zmianę $ -0.000001926 (-0.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Tuna Chain

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0003335 (+49.18%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Tuna Chain

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TUNACHAIN o $ +0.0003573(+54.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Tuna Chain

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0004051 (+66.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Tuna Chain.

Co to jest Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Tuna Chain. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TUNACHAIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Tuna Chain na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Tuna Chain będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Tuna Chain (w USD)

Jaka będzie wartość Tuna Chain (TUNACHAIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tuna Chain (TUNACHAIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tuna Chain.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tuna Chain!

Tokenomika Tuna Chain (TUNACHAIN)

Zrozumienie tokenomiki Tuna Chain (TUNACHAIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TUNACHAINjuż teraz!

Jak kupić Tuna Chain (TUNACHAIN)

Szukasz jak kupić Tuna Chain? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Tuna Chain na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TUNACHAIN na lokalne waluty

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do VND
26.6176225
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AUD
A$0.001547595
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do GBP
0.00076874
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do EUR
0.00086989
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do USD
$0.0010115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MYR
RM0.00422807
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TRY
0.04258415
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do JPY
¥0.1547595
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ARS
ARS$1.468060755
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do RUB
0.08227541
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do INR
0.089649245
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do IDR
Rp16.85832659
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PHP
0.059526775
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do EGP
￡E.0.047955215
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BRL
R$0.00542164
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do CAD
C$0.001426215
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BDT
0.12326139
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do NGN
1.4595945
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do COP
$3.890380725
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ZAR
R.0.017589985
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do UAH
0.04254369
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TZS
T.Sh.2.4852555
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do VES
Bs0.2255645
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do CLP
$0.954856
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PKR
Rs0.28589036
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do KZT
0.531249915
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do THB
฿0.032823175
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TWD
NT$0.03129581
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AED
د.إ0.003712205
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do CHF
Fr0.0008092
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do HKD
HK$0.007859355
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AMD
֏0.386949325
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MAD
.د.م0.009417065
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MXN
$0.0188139
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SAR
ريال0.003793125
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ETB
Br0.15508318
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do KES
KSh0.13072626
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do JOD
د.أ0.0007171535
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PLN
0.003732435
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do RON
лв0.004460715
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SEK
kr0.009659825
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BGN
лв0.00171955
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do HUF
Ft0.34010676
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do CZK
0.02142357
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do KWD
د.ك0.0003105305
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ILS
0.003287375
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BOB
Bs0.00697935
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AZN
0.00171955
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TJS
SM0.009356375
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do GEL
0.002741165
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AOA
Kz0.926281125
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BHD
.د.ب0.000380324
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BMD
$0.0010115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do DKK
kr0.00655452
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do HNL
L0.02666314
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MUR
0.04654923
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do NAD
$0.0176001
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do NOK
kr0.0103173
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do NZD
$0.00178024
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PAB
B/.0.0010115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PGK
K0.004298875
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do QAR
ر.ق0.00368186
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do RSD
дин.0.10305162
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do UZS
soʻm12.04166474
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ALL
L0.08500646
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ANG
ƒ0.001810585
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do AWG
ƒ0.0018207
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BBD
$0.002023
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BAM
KM0.00171955
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BIF
Fr2.9829135
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BND
$0.00131495
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BSD
$0.0010115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do JMD
$0.162800925
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do KHR
4.06224469
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do KMF
Fr0.430899
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do LAK
21.989129995
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do LKR
රු0.308092785
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MDL
L0.017246075
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MGA
Ar4.55630175
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MOP
P0.008092
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MVR
0.0155771
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MWK
MK1.756075265
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do MZN
MT0.064685425
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do NPR
रु0.14357231
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do PYG
7.173558
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do RWF
Fr1.4697095
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SBD
$0.00831453
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SCR
0.013867665
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SRD
$0.038993325
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SVC
$0.00884051
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do SZL
L0.01766079
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TMT
m0.00354025
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TND
د.ت0.0029970745
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do TTD
$0.006847855
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do UGX
Sh3.536204
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do XAF
Fr0.576555
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do XCD
$0.00273105
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do XOF
Fr0.576555
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do XPF
Fr0.1041845
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BWP
P0.013645135
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do BZD
$0.002033115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do CVE
$0.097215265
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do DJF
Fr0.1790355
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do DOP
$0.06491807
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do DZD
د.ج0.132273855
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do FJD
$0.00230622
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do GNF
Fr8.7949925
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do GTQ
Q0.00774809
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do GYD
$0.21156534
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) do ISK
kr0.1284605

Zasoby Tuna Chain

Aby lepiej zrozumieć Tuna Chain, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Tuna Chain
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Tuna Chain

Jaka jest dziś wartość Tuna Chain (TUNACHAIN)?
Aktualna cena TUNACHAIN w USD wynosi 0.0010115USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TUNACHAIN do USD?
Aktualna cena TUNACHAIN w USD wynosi $ 0.0010115. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tuna Chain?
Kapitalizacja rynkowa dla TUNACHAIN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TUNACHAIN w obiegu?
W obiegu TUNACHAIN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TUNACHAIN?
TUNACHAIN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TUNACHAIN?
TUNACHAIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TUNACHAIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TUNACHAIN wynosi $ 55.10K USD.
Czy w tym roku TUNACHAIN pójdzie wyżej?
TUNACHAIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TUNACHAIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Tuna Chain (TUNACHAIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TUNACHAIN do USD

Kwota

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0010115 USD

Handluj TUNACHAIN

TUNACHAIN/USDT
$0.0010115
$0.0010115$0.0010115
-0.18%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,314.43
$103,314.43$103,314.43

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.01
$3,417.01$3,417.01

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.91
$161.91$161.91

+0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,314.43
$103,314.43$103,314.43

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.01
$3,417.01$3,417.01

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.91
$161.91$161.91

+0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3784
$2.3784$2.3784

+4.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0885
$1.0885$1.0885

+0.30%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03618
$0.03618$0.03618

+44.72%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011709
$0.000011709$0.000011709

+520.18%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000628
$0.0000000628$0.0000000628

+315.89%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1981
$0.1981$0.1981

+296.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4517
$1.4517$1.4517

+78.95%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%