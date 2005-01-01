Tokenomika Trump404 (TRUMP404) Odkryj kluczowe informacje o Trump404 (TRUMP404), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Trump404 (TRUMP404) Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Oficjalna strona internetowa: http://whowillwin2024.wtf/#/home Biała księga: http://whowillwin2024.wtf/#/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18

Tokenomika i analiza cenowa Trump404 (TRUMP404) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trump404 (TRUMP404), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 507.30K $ 507.30K $ 507.30K Historyczne maksimum: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 50.73 $ 50.73 $ 50.73 Dowiedz się więcej o cenie Trump404 (TRUMP404)

Tokenomika Trump404 (TRUMP404): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trump404 (TRUMP404) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUMP404, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUMP404. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUMP404 tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUMP404na żywo!

Jak kupić TRUMP404 Chcesz dodać Trump404 (TRUMP404) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRUMP404, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRUMP404 na MEXC już teraz!

Historia ceny Trump404 (TRUMP404) Analiza historii ceny TRUMP404 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRUMP404 już teraz!

Prognoza ceny TRUMP404 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUMP404? Nasza strona z prognozami cen TRUMP404 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUMP404 już teraz!

