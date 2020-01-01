Tokenomika Tri Sigma (TRISIG) Odkryj kluczowe informacje o Tri Sigma (TRISIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tri Sigma (TRISIG) Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Oficjalna strona internetowa: https://trisigma.ai/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Kup TRISIG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tri Sigma (TRISIG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tri Sigma (TRISIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 466.43K $ 466.43K $ 466.43K Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 466.43K $ 466.43K $ 466.43K Historyczne maksimum: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Historyczne minimum: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Aktualna cena: $ 0.00046645 $ 0.00046645 $ 0.00046645 Dowiedz się więcej o cenie Tri Sigma (TRISIG)

Tokenomika Tri Sigma (TRISIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tri Sigma (TRISIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRISIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRISIG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRISIG tokenomikę, poznaj cenę tokena TRISIGna żywo!

Historia ceny Tri Sigma (TRISIG) Analiza historii ceny TRISIG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRISIG już teraz!

Prognoza ceny TRISIG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRISIG? Nasza strona z prognozami cen TRISIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRISIG już teraz!

