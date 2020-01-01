Tokenomika Tiger Shark (TIGERSHARK) Odkryj kluczowe informacje o Tiger Shark (TIGERSHARK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tiger Shark (TIGERSHARK) $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Oficjalna strona internetowa: https://tigershark.global/ Block Explorer: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump

Tokenomika i analiza cenowa Tiger Shark (TIGERSHARK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tiger Shark (TIGERSHARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Historyczne maksimum: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Historyczne minimum: $ 0.002295437007608015 $ 0.002295437007608015 $ 0.002295437007608015 Aktualna cena: $ 0.002392 $ 0.002392 $ 0.002392 Dowiedz się więcej o cenie Tiger Shark (TIGERSHARK)

Tokenomika Tiger Shark (TIGERSHARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tiger Shark (TIGERSHARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIGERSHARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIGERSHARK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTIGERSHARK tokenomikę, poznaj cenę tokena TIGERSHARKna żywo!

