THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Oficjalna strona internetowa: https://www.thorwallet.org Biała księga: https://www.thorwallet.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances

Tokenomika i analiza cenowa THORWallet DEX (TGT1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla THORWallet DEX (TGT1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B Historyczne maksimum: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Historyczne minimum: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Aktualna cena: $ 0.021291 $ 0.021291 $ 0.021291 Dowiedz się więcej o cenie THORWallet DEX (TGT1)

Tokenomika THORWallet DEX (TGT1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki THORWallet DEX (TGT1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TGT1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TGT1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTGT1 tokenomikę, poznaj cenę tokena TGT1na żywo!

Historia ceny THORWallet DEX (TGT1) Analiza historii ceny TGT1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TGT1 już teraz!

Prognoza ceny TGT1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TGT1? Nasza strona z prognozami cen TGT1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TGT1 już teraz!

