Tokenomika Tron Bull (TBULL) Odkryj kluczowe informacje o Tron Bull (TBULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tron Bull (TBULL) First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led. First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led. Oficjalna strona internetowa: https://tbullcoin.com/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Kup TBULL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tron Bull (TBULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tron Bull (TBULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 874.20K $ 874.20K $ 874.20K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 874.20K $ 874.20K $ 874.20K Historyczne maksimum: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Historyczne minimum: $ 0.000828744888032132 $ 0.000828744888032132 $ 0.000828744888032132 Aktualna cena: $ 0.0008742 $ 0.0008742 $ 0.0008742 Dowiedz się więcej o cenie Tron Bull (TBULL)

Tokenomika Tron Bull (TBULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tron Bull (TBULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TBULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TBULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTBULL tokenomikę, poznaj cenę tokena TBULLna żywo!

Jak kupić TBULL Chcesz dodać Tron Bull (TBULL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TBULL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TBULL na MEXC już teraz!

Historia ceny Tron Bull (TBULL) Analiza historii ceny TBULL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TBULL już teraz!

Prognoza ceny TBULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TBULL? Nasza strona z prognozami cen TBULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TBULL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!