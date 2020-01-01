Tokenomika TaoBank (TBANK) Odkryj kluczowe informacje o TaoBank (TBANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TaoBank (TBANK) TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Oficjalna strona internetowa: https://www.taobank.ai/ Biała księga: https://docs.taobank.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Kup TBANK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TaoBank (TBANK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TaoBank (TBANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.50K $ 43.50K $ 43.50K Historyczne maksimum: $ 0.8368 $ 0.8368 $ 0.8368 Historyczne minimum: $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 Aktualna cena: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Dowiedz się więcej o cenie TaoBank (TBANK)

Tokenomika TaoBank (TBANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TaoBank (TBANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TBANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TBANK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTBANK tokenomikę, poznaj cenę tokena TBANKna żywo!

Historia ceny TaoBank (TBANK) Analiza historii ceny TBANK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TBANK już teraz!

