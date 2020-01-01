Tokenomika ALTAVA (TAVA)

Tokenomika ALTAVA (TAVA)

Odkryj kluczowe informacje o ALTAVA (TAVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.

ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Oficjalna strona internetowa:
https://altava.com/
Biała księga:
https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

Tokenomika i analiza cenowa ALTAVA (TAVA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ALTAVA (TAVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 7.59M
$ 7.59M
$ 7.59M$ 7.59M
Całkowita podaż: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 695.88M
$ 695.88M$ 695.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.91M
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
Historyczne maksimum: $ 0.01949
$ 0.01949
$ 0.01949$ 0.01949
Historyczne minimum:
$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097
Aktualna cena:
$ 0.01091
$ 0.01091$ 0.01091

Tokenomika ALTAVA (TAVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ALTAVA (TAVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TAVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAVA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTAVA tokenomikę, poznaj cenę tokena TAVAna żywo!

Jak kupić TAVA

Chcesz dodać ALTAVA (TAVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TAVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny ALTAVA (TAVA)

Analiza historii ceny TAVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TAVA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAVA? Nasza strona z prognozami cen TAVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.