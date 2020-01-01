Tokenomika ALTAVA (TAVA) Odkryj kluczowe informacje o ALTAVA (TAVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ALTAVA (TAVA) ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Oficjalna strona internetowa: https://altava.com/ Biała księga: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

Tokenomika i analiza cenowa ALTAVA (TAVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ALTAVA (TAVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M Historyczne maksimum: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 Historyczne minimum: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Aktualna cena: $ 0.01091 $ 0.01091 $ 0.01091 Dowiedz się więcej o cenie ALTAVA (TAVA)

Tokenomika ALTAVA (TAVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ALTAVA (TAVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAVA tokenomikę, poznaj cenę tokena TAVAna żywo!

