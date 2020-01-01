Tokenomika Tanpin (TANPIN) Odkryj kluczowe informacje o Tanpin (TANPIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tanpin (TANPIN) Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://tanpin.io/ Biała księga: https://whitepaper.tanpin.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Kup TANPIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tanpin (TANPIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tanpin (TANPIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Aktualna cena: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Dowiedz się więcej o cenie Tanpin (TANPIN)

Tokenomika Tanpin (TANPIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tanpin (TANPIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TANPIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TANPIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTANPIN tokenomikę, poznaj cenę tokena TANPINna żywo!

