Tokenomika AgentTank (TANK) Odkryj kluczowe informacje o AgentTank (TANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AgentTank (TANK) AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. Oficjalna strona internetowa: https://www.agenttank.live/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GAMwtMB6onAvBNBQJCJFuxoaqfPH8uCQ2dewNMVVpump Kup TANK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AgentTank (TANK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AgentTank (TANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 457.00K $ 457.00K $ 457.00K Historyczne maksimum: $ 0.04558 $ 0.04558 $ 0.04558 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000457 $ 0.000457 $ 0.000457 Dowiedz się więcej o cenie AgentTank (TANK)

Tokenomika AgentTank (TANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AgentTank (TANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TANK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTANK tokenomikę, poznaj cenę tokena TANKna żywo!

Jak kupić TANK Chcesz dodać AgentTank (TANK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TANK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TANK na MEXC już teraz!

Historia ceny AgentTank (TANK) Analiza historii ceny TANK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TANK już teraz!

Prognoza ceny TANK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TANK? Nasza strona z prognozami cen TANK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TANK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!