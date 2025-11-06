GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Taker Protocol to 0.00534 USD. Śledź aktualizacje cen TAKER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAKER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Taker Protocol to 0.00534 USD. Śledź aktualizacje cen TAKER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAKER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAKER

Informacje o cenie TAKER

Czym jest TAKER

Biała księga TAKER

Oficjalna strona internetowa TAKER

Tokenomika TAKER

Prognoza cen TAKER

Historia TAKER

Przewodnik zakupowy TAKER

Przelicznik TAKER-fiat

TAKER na spot

USDT-M Futures TAKER

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Taker Protocol

Cena Taker Protocol(TAKER)

Aktualna cena 1 TAKER do USD:

$0.005338
$0.005338$0.005338
-0.03%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Taker Protocol (TAKER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322
Minimum 24h
$ 0.005595
$ 0.005595$ 0.005595
Maksimum 24h

$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322

$ 0.005595
$ 0.005595$ 0.005595

--
----

--
----

-0.02%

-0.03%

-2.72%

-2.72%

Aktualna cena Taker Protocol (TAKER) wynosi $ 0.00534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAKER wahał się między $ 0.005322 a $ 0.005595, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAKER w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAKER zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.03% w ciągu 24 godzin i o -2.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 424.72K
$ 424.72K$ 424.72K

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Taker Protocol wynosi --, przy $ 424.72K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAKER w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.34M.

Historia ceny Taker Protocol (TAKER) – USD

Śledź zmiany ceny Taker Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000016-0.03%
30 Dni$ -0.004397-45.16%
60 dni$ -0.00705-56.91%
90 dni$ -0.01095-67.22%
Dzisiejsza zmiana ceny Taker Protocol

DziśTAKER odnotował zmianę $ -0.0000016 (-0.03%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Taker Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004397 (-45.16%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Taker Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TAKER o $ -0.00705(-56.91%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Taker Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01095 (-67.22%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Taker Protocol (TAKER)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Taker Protocol.

Co to jest Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Taker Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TAKER, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Taker Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Taker Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Taker Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Taker Protocol (TAKER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Taker Protocol (TAKER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Taker Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Taker Protocol!

Tokenomika Taker Protocol (TAKER)

Zrozumienie tokenomiki Taker Protocol (TAKER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAKERjuż teraz!

Jak kupić Taker Protocol (TAKER)

Szukasz jak kupić Taker Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Taker Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TAKER na lokalne waluty

1 Taker Protocol(TAKER) do VND
140.5221
1 Taker Protocol(TAKER) do AUD
A$0.0081702
1 Taker Protocol(TAKER) do GBP
0.0040584
1 Taker Protocol(TAKER) do EUR
0.0045924
1 Taker Protocol(TAKER) do USD
$0.00534
1 Taker Protocol(TAKER) do MYR
RM0.0223212
1 Taker Protocol(TAKER) do TRY
0.224814
1 Taker Protocol(TAKER) do JPY
¥0.81702
1 Taker Protocol(TAKER) do ARS
ARS$7.7503158
1 Taker Protocol(TAKER) do RUB
0.4343556
1 Taker Protocol(TAKER) do INR
0.4732308
1 Taker Protocol(TAKER) do IDR
Rp88.9999644
1 Taker Protocol(TAKER) do PHP
0.3141522
1 Taker Protocol(TAKER) do EGP
￡E.0.2531694
1 Taker Protocol(TAKER) do BRL
R$0.0286224
1 Taker Protocol(TAKER) do CAD
C$0.0075294
1 Taker Protocol(TAKER) do BDT
0.6507324
1 Taker Protocol(TAKER) do NGN
7.70562
1 Taker Protocol(TAKER) do COP
$20.538441
1 Taker Protocol(TAKER) do ZAR
R.0.0928626
1 Taker Protocol(TAKER) do UAH
0.2246004
1 Taker Protocol(TAKER) do TZS
T.Sh.13.12038
1 Taker Protocol(TAKER) do VES
Bs1.19082
1 Taker Protocol(TAKER) do CLP
$5.04096
1 Taker Protocol(TAKER) do PKR
Rs1.5092976
1 Taker Protocol(TAKER) do KZT
2.8046214
1 Taker Protocol(TAKER) do THB
฿0.1733364
1 Taker Protocol(TAKER) do TWD
NT$0.1651662
1 Taker Protocol(TAKER) do AED
د.إ0.0195978
1 Taker Protocol(TAKER) do CHF
Fr0.004272
1 Taker Protocol(TAKER) do HKD
HK$0.0414918
1 Taker Protocol(TAKER) do AMD
֏2.042817
1 Taker Protocol(TAKER) do MAD
.د.م0.0497154
1 Taker Protocol(TAKER) do MXN
$0.099324
1 Taker Protocol(TAKER) do SAR
ريال0.020025
1 Taker Protocol(TAKER) do ETB
Br0.8187288
1 Taker Protocol(TAKER) do KES
KSh0.6901416
1 Taker Protocol(TAKER) do JOD
د.أ0.00378606
1 Taker Protocol(TAKER) do PLN
0.0197046
1 Taker Protocol(TAKER) do RON
лв0.0236028
1 Taker Protocol(TAKER) do SEK
kr0.050997
1 Taker Protocol(TAKER) do BGN
лв0.009078
1 Taker Protocol(TAKER) do HUF
Ft1.7949342
1 Taker Protocol(TAKER) do CZK
0.1131012
1 Taker Protocol(TAKER) do KWD
د.ك0.00163938
1 Taker Protocol(TAKER) do ILS
0.017355
1 Taker Protocol(TAKER) do BOB
Bs0.036846
1 Taker Protocol(TAKER) do AZN
0.009078
1 Taker Protocol(TAKER) do TJS
SM0.049395
1 Taker Protocol(TAKER) do GEL
0.0144714
1 Taker Protocol(TAKER) do AOA
Kz4.890105
1 Taker Protocol(TAKER) do BHD
.د.ب0.00200784
1 Taker Protocol(TAKER) do BMD
$0.00534
1 Taker Protocol(TAKER) do DKK
kr0.0346032
1 Taker Protocol(TAKER) do HNL
L0.1407624
1 Taker Protocol(TAKER) do MUR
0.2457468
1 Taker Protocol(TAKER) do NAD
$0.092916
1 Taker Protocol(TAKER) do NOK
kr0.054468
1 Taker Protocol(TAKER) do NZD
$0.0093984
1 Taker Protocol(TAKER) do PAB
B/.0.00534
1 Taker Protocol(TAKER) do PGK
K0.022695
1 Taker Protocol(TAKER) do QAR
ر.ق0.0194376
1 Taker Protocol(TAKER) do RSD
дин.0.5439324
1 Taker Protocol(TAKER) do UZS
soʻm63.5714184
1 Taker Protocol(TAKER) do ALL
L0.4487736
1 Taker Protocol(TAKER) do ANG
ƒ0.0095586
1 Taker Protocol(TAKER) do AWG
ƒ0.009612
1 Taker Protocol(TAKER) do BBD
$0.01068
1 Taker Protocol(TAKER) do BAM
KM0.009078
1 Taker Protocol(TAKER) do BIF
Fr15.74766
1 Taker Protocol(TAKER) do BND
$0.006942
1 Taker Protocol(TAKER) do BSD
$0.00534
1 Taker Protocol(TAKER) do JMD
$0.859473
1 Taker Protocol(TAKER) do KHR
21.4457604
1 Taker Protocol(TAKER) do KMF
Fr2.27484
1 Taker Protocol(TAKER) do LAK
116.0869542
1 Taker Protocol(TAKER) do LKR
රු1.6265106
1 Taker Protocol(TAKER) do MDL
L0.091047
1 Taker Protocol(TAKER) do MGA
Ar24.05403
1 Taker Protocol(TAKER) do MOP
P0.04272
1 Taker Protocol(TAKER) do MVR
0.082236
1 Taker Protocol(TAKER) do MWK
MK9.2708274
1 Taker Protocol(TAKER) do MZN
MT0.341493
1 Taker Protocol(TAKER) do NPR
रु0.7579596
1 Taker Protocol(TAKER) do PYG
37.87128
1 Taker Protocol(TAKER) do RWF
Fr7.75902
1 Taker Protocol(TAKER) do SBD
$0.0438948
1 Taker Protocol(TAKER) do SCR
0.0732114
1 Taker Protocol(TAKER) do SRD
$0.205857
1 Taker Protocol(TAKER) do SVC
$0.0466716
1 Taker Protocol(TAKER) do SZL
L0.0932364
1 Taker Protocol(TAKER) do TMT
m0.01869
1 Taker Protocol(TAKER) do TND
د.ت0.01582242
1 Taker Protocol(TAKER) do TTD
$0.0361518
1 Taker Protocol(TAKER) do UGX
Sh18.66864
1 Taker Protocol(TAKER) do XAF
Fr3.0438
1 Taker Protocol(TAKER) do XCD
$0.014418
1 Taker Protocol(TAKER) do XOF
Fr3.0438
1 Taker Protocol(TAKER) do XPF
Fr0.55002
1 Taker Protocol(TAKER) do BWP
P0.0720366
1 Taker Protocol(TAKER) do BZD
$0.0107334
1 Taker Protocol(TAKER) do CVE
$0.5132274
1 Taker Protocol(TAKER) do DJF
Fr0.94518
1 Taker Protocol(TAKER) do DOP
$0.3427212
1 Taker Protocol(TAKER) do DZD
د.ج0.6980982
1 Taker Protocol(TAKER) do FJD
$0.0121752
1 Taker Protocol(TAKER) do GNF
Fr46.4313
1 Taker Protocol(TAKER) do GTQ
Q0.0409044
1 Taker Protocol(TAKER) do GYD
$1.1169144
1 Taker Protocol(TAKER) do ISK
kr0.67818

Zasoby Taker Protocol

Aby lepiej zrozumieć Taker Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Taker Protocol

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Taker Protocol

Jaka jest dziś wartość Taker Protocol (TAKER)?
Aktualna cena TAKER w USD wynosi 0.00534USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAKER do USD?
Aktualna cena TAKER w USD wynosi $ 0.00534. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Taker Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla TAKER wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAKER w obiegu?
W obiegu TAKER znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAKER?
TAKER osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAKER?
TAKER zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAKER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAKER wynosi $ 424.72K USD.
Czy w tym roku TAKER pójdzie wyżej?
TAKER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAKER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Taker Protocol (TAKER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TAKER do USD

Kwota

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.00534 USD

Handluj TAKER

TAKER/USDT
$0.005338
$0.005338$0.005338
0.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,181.37
$103,181.37$103,181.37

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.56
$3,406.56$3,406.56

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.50
$161.50$161.50

+0.61%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,181.37
$103,181.37$103,181.37

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.56
$3,406.56$3,406.56

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.50
$161.50$161.50

+0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3432
$2.3432$2.3432

+2.93%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0902
$1.0902$1.0902

+0.46%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03586
$0.03586$0.03586

+43.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010900
$0.000010900$0.000010900

+477.33%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000646
$0.0000000646$0.0000000646

+327.81%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1991
$0.1991$0.1991

+298.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4615
$1.4615$1.4615

+80.16%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01885
$0.01885$0.01885

+50.80%