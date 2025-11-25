Tokenomika SEA WARS (SWAR)

Tokenomika SEA WARS (SWAR)

Odkryj kluczowe informacje o SEA WARS (SWAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:29:36 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa SEA WARS (SWAR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SEA WARS (SWAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 2.01T
$ 2.01T$ 2.01T
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K
Historyczne maksimum:
$ 66
$ 66$ 66
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0000000012
$ 0.0000000012$ 0.0000000012

Informacje o SEA WARS (SWAR)

Sea Wars to wieloosobowa gra strategiczna i bitewna osadzona w głębinach oceanu.

Oficjalna strona internetowa:
https://seawarsonline.com/
Biała księga:
https://sea-wars.gitbook.io/documentation
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3a9f4a6d186a1933051b6f60311656dcab71390b

Tokenomika SEA WARS (SWAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SEA WARS (SWAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SWAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWAR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSWAR tokenomikę, poznaj cenę tokena SWARna żywo!

Jak kupić SWAR

Chcesz dodać SEA WARS (SWAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SWAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny SEA WARS (SWAR)

Analiza historii ceny SWAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SWAR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWAR? Nasza strona z prognozami cen SWAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności