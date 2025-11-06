GiełdaDEX+
Aktualna cena SEA WARS to 0.0000000015 USD. Śledź aktualizacje cen SWAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWAR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SWAR

Informacje o cenie SWAR

Czym jest SWAR

Biała księga SWAR

Oficjalna strona internetowa SWAR

Tokenomika SWAR

Prognoza cen SWAR

Historia SWAR

Przewodnik zakupowy SWAR

Przelicznik SWAR-fiat

SWAR na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SEA WARS

Cena SEA WARS(SWAR)

Aktualna cena 1 SWAR do USD:

$0.0000000015
+36.36%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:36:39 (UTC+8)

Informacje o cenie SEA WARS (SWAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000001
Minimum 24h
$ 0.0000000016
Maksimum 24h

$ 0.000000001
$ 0.0000000016
--
--
0.00%

+36.36%

+7.14%

+7.14%

Aktualna cena SEA WARS (SWAR) wynosi $ 0.0000000015. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWAR wahał się między $ 0.000000001 a $ 0.0000000016, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWAR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWAR zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +36.36% w ciągu 24 godzin i o +7.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SEA WARS (SWAR)

--
$ 4.33K
$ 3.01K
--
2,005,000,000,000
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa SEA WARS wynosi --, przy $ 4.33K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWAR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2005000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.01K.

Historia ceny SEA WARS (SWAR) – USD

Śledź zmiany ceny SEA WARS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000000004+36.36%
30 Dni$ -0.0000000034-69.39%
60 dni$ -0.0009999985-100.00%
90 dni$ -0.0009999985-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny SEA WARS

DziśSWAR odnotował zmianę $ +0.0000000004 (+36.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SEA WARS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000034 (-69.39%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SEA WARS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SWAR o $ -0.0009999985(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SEA WARS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0009999985 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SEA WARS (SWAR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SEA WARS.

Co to jest SEA WARS (SWAR)

Sea Wars to wieloosobowa gra strategiczna i bitewna osadzona w głębinach oceanu.

SEA WARS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SEA WARS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SWAR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SEA WARS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SEA WARS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SEA WARS (w USD)

Jaka będzie wartość SEA WARS (SWAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SEA WARS (SWAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SEA WARS.

Sprawdź teraz prognozę ceny SEA WARS!

Tokenomika SEA WARS (SWAR)

Zrozumienie tokenomiki SEA WARS (SWAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SWARjuż teraz!

Jak kupić SEA WARS (SWAR)

Szukasz jak kupić SEA WARS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SEA WARS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SWAR na lokalne waluty

1 SEA WARS(SWAR) do VND
0.0000394725
1 SEA WARS(SWAR) do AUD
A$0.000000002295
1 SEA WARS(SWAR) do GBP
0.00000000114
1 SEA WARS(SWAR) do EUR
0.00000000129
1 SEA WARS(SWAR) do USD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) do MYR
RM0.00000000627
1 SEA WARS(SWAR) do TRY
0.00000006315
1 SEA WARS(SWAR) do JPY
¥0.0000002295
1 SEA WARS(SWAR) do ARS
ARS$0.000002177055
1 SEA WARS(SWAR) do RUB
0.00000012201
1 SEA WARS(SWAR) do INR
0.00000013293
1 SEA WARS(SWAR) do IDR
Rp0.00002499999
1 SEA WARS(SWAR) do PHP
0.000000088245
1 SEA WARS(SWAR) do EGP
￡E.0.000000071115
1 SEA WARS(SWAR) do BRL
R$0.00000000804
1 SEA WARS(SWAR) do CAD
C$0.000000002115
1 SEA WARS(SWAR) do BDT
0.00000018279
1 SEA WARS(SWAR) do NGN
0.0000021645
1 SEA WARS(SWAR) do COP
$0.000005769225
1 SEA WARS(SWAR) do ZAR
R.0.000000026085
1 SEA WARS(SWAR) do UAH
0.00000006309
1 SEA WARS(SWAR) do TZS
T.Sh.0.0000036855
1 SEA WARS(SWAR) do VES
Bs0.0000003345
1 SEA WARS(SWAR) do CLP
$0.000001416
1 SEA WARS(SWAR) do PKR
Rs0.00000042396
1 SEA WARS(SWAR) do KZT
0.000000787815
1 SEA WARS(SWAR) do THB
฿0.00000004869
1 SEA WARS(SWAR) do TWD
NT$0.000000046395
1 SEA WARS(SWAR) do AED
د.إ0.000000005505
1 SEA WARS(SWAR) do CHF
Fr0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) do HKD
HK$0.000000011655
1 SEA WARS(SWAR) do AMD
֏0.000000573825
1 SEA WARS(SWAR) do MAD
.د.م0.000000013965
1 SEA WARS(SWAR) do MXN
$0.0000000279
1 SEA WARS(SWAR) do SAR
ريال0.000000005625
1 SEA WARS(SWAR) do ETB
Br0.00000022998
1 SEA WARS(SWAR) do KES
KSh0.00000019386
1 SEA WARS(SWAR) do JOD
د.أ0.0000000010635
1 SEA WARS(SWAR) do PLN
0.000000005535
1 SEA WARS(SWAR) do RON
лв0.00000000663
1 SEA WARS(SWAR) do SEK
kr0.000000014325
1 SEA WARS(SWAR) do BGN
лв0.00000000255
1 SEA WARS(SWAR) do HUF
Ft0.000000504195
1 SEA WARS(SWAR) do CZK
0.00000003177
1 SEA WARS(SWAR) do KWD
د.ك0.0000000004605
1 SEA WARS(SWAR) do ILS
0.000000004875
1 SEA WARS(SWAR) do BOB
Bs0.00000001035
1 SEA WARS(SWAR) do AZN
0.00000000255
1 SEA WARS(SWAR) do TJS
SM0.000000013875
1 SEA WARS(SWAR) do GEL
0.000000004065
1 SEA WARS(SWAR) do AOA
Kz0.000001373625
1 SEA WARS(SWAR) do BHD
.د.ب0.000000000564
1 SEA WARS(SWAR) do BMD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) do DKK
kr0.00000000972
1 SEA WARS(SWAR) do HNL
L0.00000003954
1 SEA WARS(SWAR) do MUR
0.00000006903
1 SEA WARS(SWAR) do NAD
$0.0000000261
1 SEA WARS(SWAR) do NOK
kr0.0000000153
1 SEA WARS(SWAR) do NZD
$0.00000000264
1 SEA WARS(SWAR) do PAB
B/.0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) do PGK
K0.000000006375
1 SEA WARS(SWAR) do QAR
ر.ق0.00000000546
1 SEA WARS(SWAR) do RSD
дин.0.00000015279
1 SEA WARS(SWAR) do UZS
soʻm0.00001785714
1 SEA WARS(SWAR) do ALL
L0.00000012606
1 SEA WARS(SWAR) do ANG
ƒ0.000000002685
1 SEA WARS(SWAR) do AWG
ƒ0.0000000027
1 SEA WARS(SWAR) do BBD
$0.000000003
1 SEA WARS(SWAR) do BAM
KM0.00000000255
1 SEA WARS(SWAR) do BIF
Fr0.0000044235
1 SEA WARS(SWAR) do BND
$0.00000000195
1 SEA WARS(SWAR) do BSD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) do JMD
$0.000000241425
1 SEA WARS(SWAR) do KHR
0.00000602409
1 SEA WARS(SWAR) do KMF
Fr0.000000639
1 SEA WARS(SWAR) do LAK
0.000032608695
1 SEA WARS(SWAR) do LKR
රු0.000000456885
1 SEA WARS(SWAR) do MDL
L0.000000025575
1 SEA WARS(SWAR) do MGA
Ar0.00000675675
1 SEA WARS(SWAR) do MOP
P0.000000012
1 SEA WARS(SWAR) do MVR
0.0000000231
1 SEA WARS(SWAR) do MWK
MK0.000002604165
1 SEA WARS(SWAR) do MZN
MT0.000000095925
1 SEA WARS(SWAR) do NPR
रु0.00000021291
1 SEA WARS(SWAR) do PYG
0.000010638
1 SEA WARS(SWAR) do RWF
Fr0.0000021795
1 SEA WARS(SWAR) do SBD
$0.00000001233
1 SEA WARS(SWAR) do SCR
0.000000020565
1 SEA WARS(SWAR) do SRD
$0.000000057825
1 SEA WARS(SWAR) do SVC
$0.00000001311
1 SEA WARS(SWAR) do SZL
L0.00000002619
1 SEA WARS(SWAR) do TMT
m0.00000000525
1 SEA WARS(SWAR) do TND
د.ت0.0000000044445
1 SEA WARS(SWAR) do TTD
$0.000000010155
1 SEA WARS(SWAR) do UGX
Sh0.000005244
1 SEA WARS(SWAR) do XAF
Fr0.000000855
1 SEA WARS(SWAR) do XCD
$0.00000000405
1 SEA WARS(SWAR) do XOF
Fr0.000000855
1 SEA WARS(SWAR) do XPF
Fr0.0000001545
1 SEA WARS(SWAR) do BWP
P0.000000020235
1 SEA WARS(SWAR) do BZD
$0.000000003015
1 SEA WARS(SWAR) do CVE
$0.000000144165
1 SEA WARS(SWAR) do DJF
Fr0.0000002655
1 SEA WARS(SWAR) do DOP
$0.00000009627
1 SEA WARS(SWAR) do DZD
د.ج0.000000196095
1 SEA WARS(SWAR) do FJD
$0.00000000342
1 SEA WARS(SWAR) do GNF
Fr0.0000130425
1 SEA WARS(SWAR) do GTQ
Q0.00000001149
1 SEA WARS(SWAR) do GYD
$0.00000031374
1 SEA WARS(SWAR) do ISK
kr0.0000001905

Zasoby SEA WARS

Aby lepiej zrozumieć SEA WARS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SEA WARS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SEA WARS

Jaka jest dziś wartość SEA WARS (SWAR)?
Aktualna cena SWAR w USD wynosi 0.0000000015USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SWAR do USD?
Aktualna cena SWAR w USD wynosi $ 0.0000000015. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SEA WARS?
Kapitalizacja rynkowa dla SWAR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SWAR w obiegu?
W obiegu SWAR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SWAR?
SWAR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SWAR?
SWAR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SWAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SWAR wynosi $ 4.33K USD.
Czy w tym roku SWAR pójdzie wyżej?
SWAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SWAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:36:39 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

