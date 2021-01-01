Tokenomika Swan Chain (SWAN) Odkryj kluczowe informacje o Swan Chain (SWAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Swan Chain (SWAN) SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable. Oficjalna strona internetowa: https://swanchain.io/ Biała księga: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts

Tokenomika i analiza cenowa Swan Chain (SWAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swan Chain (SWAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.002718 $ 0.002718 $ 0.002718 Dowiedz się więcej o cenie Swan Chain (SWAN)

Tokenomika Swan Chain (SWAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Swan Chain (SWAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWAN tokenomikę, poznaj cenę tokena SWANna żywo!

Jak kupić SWAN Chcesz dodać Swan Chain (SWAN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SWAN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SWAN na MEXC już teraz!

Historia ceny Swan Chain (SWAN) Analiza historii ceny SWAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SWAN już teraz!

Prognoza ceny SWAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWAN? Nasza strona z prognozami cen SWAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWAN już teraz!

