Tokenomika Shadow Node (SVPN) Odkryj kluczowe informacje o Shadow Node (SVPN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shadow Node (SVPN) Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access. Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access. Oficjalna strona internetowa: https://shadownode.org/ Biała księga: https://shadownode.gitbook.io/shadow-node-white-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc668695dcbcf682de106da94bde65c9bc79362d3 Kup SVPN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shadow Node (SVPN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shadow Node (SVPN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 581.00K $ 581.00K $ 581.00K Historyczne maksimum: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Historyczne minimum: $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 Aktualna cena: $ 0.000581 $ 0.000581 $ 0.000581 Dowiedz się więcej o cenie Shadow Node (SVPN)

Tokenomika Shadow Node (SVPN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shadow Node (SVPN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SVPN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SVPN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSVPN tokenomikę, poznaj cenę tokena SVPNna żywo!

Jak kupić SVPN Chcesz dodać Shadow Node (SVPN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SVPN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SVPN na MEXC już teraz!

Historia ceny Shadow Node (SVPN) Analiza historii ceny SVPN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SVPN już teraz!

Prognoza ceny SVPN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SVPN? Nasza strona z prognozami cen SVPN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SVPN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!