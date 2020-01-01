Tokenomika Superseed (SUPR) Odkryj kluczowe informacje o Superseed (SUPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Superseed (SUPR) Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. Oficjalna strona internetowa: https://www.superseed.xyz/ Biała księga: https://docs.superseed.xyz/ Block Explorer: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B Kup SUPR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Superseed (SUPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Superseed (SUPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Historyczne maksimum: $ 0.003028 $ 0.003028 $ 0.003028 Historyczne minimum: $ 0.00202272472240076 $ 0.00202272472240076 $ 0.00202272472240076 Aktualna cena: $ 0.002013 $ 0.002013 $ 0.002013 Dowiedz się więcej o cenie Superseed (SUPR)

Tokenomika Superseed (SUPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Superseed (SUPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUPR tokenomikę, poznaj cenę tokena SUPRna żywo!

Jak kupić SUPR Chcesz dodać Superseed (SUPR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUPR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUPR na MEXC już teraz!

Historia ceny Superseed (SUPR) Analiza historii ceny SUPR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUPR już teraz!

Prognoza ceny SUPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUPR? Nasza strona z prognozami cen SUPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUPR już teraz!

