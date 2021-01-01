Tokenomika StrikeX (STRX) Odkryj kluczowe informacje o StrikeX (STRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who's primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

Tokenomika i analiza cenowa StrikeX (STRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StrikeX (STRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.64M $ 29.64M $ 29.64M Całkowita podaż: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Podaż w obiegu: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.96M $ 33.96M $ 33.96M Historyczne maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Historyczne minimum: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Aktualna cena: $ 0.03396 $ 0.03396 $ 0.03396 Dowiedz się więcej o cenie StrikeX (STRX)

Tokenomika StrikeX (STRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StrikeX (STRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRX tokenomikę, poznaj cenę tokena STRXna żywo!

Historia ceny StrikeX (STRX) Analiza historii ceny STRX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRX już teraz!

Prognoza ceny STRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRX? Nasza strona z prognozami cen STRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRX już teraz!

