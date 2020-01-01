Tokenomika Super Trump (STRUMP) Odkryj kluczowe informacje o Super Trump (STRUMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Super Trump (STRUMP) Super Strump is a meme coin on Ethereum. Super Strump is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://supertrumpcoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Kup STRUMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Super Trump (STRUMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Super Trump (STRUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 293.98K $ 293.98K $ 293.98K Całkowita podaż: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Podaż w obiegu: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 416.00K $ 416.00K $ 416.00K Historyczne maksimum: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 Historyczne minimum: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 Aktualna cena: $ 0.00016 $ 0.00016 $ 0.00016 Dowiedz się więcej o cenie Super Trump (STRUMP)

Tokenomika Super Trump (STRUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Super Trump (STRUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRUMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena STRUMPna żywo!

Jak kupić STRUMP Chcesz dodać Super Trump (STRUMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STRUMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STRUMP na MEXC już teraz!

Historia ceny Super Trump (STRUMP) Analiza historii ceny STRUMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRUMP już teraz!

Prognoza ceny STRUMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRUMP? Nasza strona z prognozami cen STRUMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRUMP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!