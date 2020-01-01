Tokenomika Stride (STRD) Odkryj kluczowe informacje o Stride (STRD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stride (STRD) Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://www.stride.zone/ Biała księga: https://docs.stride.zone/docs Block Explorer: https://www.mintscan.io/stride

Tokenomika i analiza cenowa Stride (STRD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride (STRD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Całkowita podaż: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M Podaż w obiegu: $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Historyczne maksimum: $ 2.431 $ 2.431 $ 2.431 Historyczne minimum: $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 Aktualna cena: $ 0.0522 $ 0.0522 $ 0.0522 Dowiedz się więcej o cenie Stride (STRD)

Tokenomika Stride (STRD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride (STRD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRD tokenomikę, poznaj cenę tokena STRDna żywo!

Jak kupić STRD Chcesz dodać Stride (STRD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STRD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Stride (STRD) Analiza historii ceny STRD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRD już teraz!

Prognoza ceny STRD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRD? Nasza strona z prognozami cen STRD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRD już teraz!

