Informacje o Stonks (STNK) Stonks is a meme coin on the Solana chain. Stonks is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.stonkscoin.org/ Biała księga: https://www.stonkscoin.org/pdf/StonksWitepapor.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/43VWkd99HjqkhFTZbWBpMpRhjG469nWa7x7uEsgSH7We Kup STNK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stonks (STNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stonks (STNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Całkowita podaż: $ 581.92K $ 581.92K $ 581.92K Podaż w obiegu: $ 581.09K $ 581.09K $ 581.09K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Historyczne maksimum: $ 409.06 $ 409.06 $ 409.06 Historyczne minimum: $ 7.790914868573619 $ 7.790914868573619 $ 7.790914868573619 Aktualna cena: $ 8.694 $ 8.694 $ 8.694 Dowiedz się więcej o cenie Stonks (STNK)

Tokenomika Stonks (STNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stonks (STNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTNK tokenomikę, poznaj cenę tokena STNKna żywo!

Jak kupić STNK Chcesz dodać Stonks (STNK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STNK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STNK na MEXC już teraz!

Historia ceny Stonks (STNK) Analiza historii ceny STNK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STNK już teraz!

Prognoza ceny STNK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STNK? Nasza strona z prognozami cen STNK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STNK już teraz!

