Informacje o SolTradingBot (STBOT) This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Oficjalna strona internetowa: https://soltradingbot.com/ Biała księga: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Kup STBOT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SolTradingBot (STBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolTradingBot (STBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 799.68K $ 799.68K $ 799.68K Historyczne maksimum: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Historyczne minimum: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Aktualna cena: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Dowiedz się więcej o cenie SolTradingBot (STBOT)

Tokenomika SolTradingBot (STBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolTradingBot (STBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena STBOTna żywo!

Jak kupić STBOT Chcesz dodać SolTradingBot (STBOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STBOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STBOT na MEXC już teraz!

Historia ceny SolTradingBot (STBOT) Analiza historii ceny STBOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STBOT już teraz!

Prognoza ceny STBOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STBOT? Nasza strona z prognozami cen STBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STBOT już teraz!

