Informacje o Stage (STAGE) Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Oficjalna strona internetowa: https://www.stage.community/ Biała księga: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e

Tokenomika i analiza cenowa Stage (STAGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stage (STAGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 77.00K $ 77.00K $ 77.00K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 499.00K $ 499.00K $ 499.00K Historyczne maksimum: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Historyczne minimum: $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 Aktualna cena: $ 0.0000499 $ 0.0000499 $ 0.0000499 Dowiedz się więcej o cenie Stage (STAGE)

Tokenomika Stage (STAGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stage (STAGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAGE tokenomikę, poznaj cenę tokena STAGEna żywo!

