Informacje o DeFi STOA (STA) DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models. Oficjalna strona internetowa: https://stoacorps.com/ Biała księga: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea Kup STA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DeFi STOA (STA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFi STOA (STA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Historyczne maksimum: $ 0.92 $ 0.92 $ 0.92 Historyczne minimum: $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 Aktualna cena: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Dowiedz się więcej o cenie DeFi STOA (STA)

Tokenomika DeFi STOA (STA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFi STOA (STA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTA tokenomikę, poznaj cenę tokena STAna żywo!

Jak kupić STA Chcesz dodać DeFi STOA (STA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STA na MEXC już teraz!

Historia ceny DeFi STOA (STA) Analiza historii ceny STA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STA już teraz!

Prognoza ceny STA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STA? Nasza strona z prognozami cen STA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STA już teraz!

