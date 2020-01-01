Tokenomika SquadSwap (SQUAD) Odkryj kluczowe informacje o SquadSwap (SQUAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

Oficjalna strona internetowa: https://squadswap.com/
Biała księga: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C

Tokenomika i analiza cenowa SquadSwap (SQUAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SquadSwap (SQUAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.59M $ 63.59M $ 63.59M Historyczne maksimum: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Historyczne minimum: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Aktualna cena: $ 0.06359 $ 0.06359 $ 0.06359 Dowiedz się więcej o cenie SquadSwap (SQUAD)

Tokenomika SquadSwap (SQUAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SquadSwap (SQUAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SQUAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQUAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSQUAD tokenomikę, poznaj cenę tokena SQUADna żywo!

