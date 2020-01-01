Tokenomika SeaFi (SPT) Odkryj kluczowe informacje o SeaFi (SPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SeaFi (SPT) SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others. SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others. Oficjalna strona internetowa: https://seafi.ai Biała księga: https://docs.seafi.ai/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xb779486cfd6c19e9218cc7dc17c453014d2d9ba12d2ee4dbb0ec4e1e02ae1cca::spt::SPT Kup SPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SeaFi (SPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SeaFi (SPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 98.60M $ 98.60M $ 98.60M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Historyczne maksimum: $ 0.28958 $ 0.28958 $ 0.28958 Historyczne minimum: $ 0.007795526314932043 $ 0.007795526314932043 $ 0.007795526314932043 Aktualna cena: $ 0.01053 $ 0.01053 $ 0.01053 Dowiedz się więcej o cenie SeaFi (SPT)

Tokenomika SeaFi (SPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SeaFi (SPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPT tokenomikę, poznaj cenę tokena SPTna żywo!

Jak kupić SPT Chcesz dodać SeaFi (SPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPT na MEXC już teraz!

Historia ceny SeaFi (SPT) Analiza historii ceny SPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPT już teraz!

Prognoza ceny SPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPT? Nasza strona z prognozami cen SPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPT już teraz!

