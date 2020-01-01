Tokenomika GhostyCash (SPKY) Odkryj kluczowe informacje o GhostyCash (SPKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GhostyCash (SPKY) One-stop multichain bridge with optional privacy. One-stop multichain bridge with optional privacy. Oficjalna strona internetowa: https://www.ghosty.cash/ Block Explorer: https://solscan.io/token/SPKYc2DJvTkM9LXZAsTgDpnWtjeZfyDJ1oNe2TwpgV6 Kup SPKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GhostyCash (SPKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GhostyCash (SPKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 191.70K $ 191.70K $ 191.70K Całkowita podaż: $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Podaż w obiegu: $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 378.00K $ 378.00K $ 378.00K Historyczne maksimum: $ 5.1987 $ 5.1987 $ 5.1987 Historyczne minimum: $ 0.012381723399119896 $ 0.012381723399119896 $ 0.012381723399119896 Aktualna cena: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Dowiedz się więcej o cenie GhostyCash (SPKY)

Tokenomika GhostyCash (SPKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GhostyCash (SPKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPKY tokenomikę, poznaj cenę tokena SPKYna żywo!

Jak kupić SPKY Chcesz dodać GhostyCash (SPKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPKY na MEXC już teraz!

Historia ceny GhostyCash (SPKY) Analiza historii ceny SPKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPKY już teraz!

Prognoza ceny SPKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPKY? Nasza strona z prognozami cen SPKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPKY już teraz!

