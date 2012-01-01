Tokenomika Sora (SORA) Odkryj kluczowe informacje o Sora (SORA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sora (SORA) Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Oficjalna strona internetowa: https://sora-ai.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Kup SORA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sora (SORA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sora (SORA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 278.70K $ 278.70K $ 278.70K Historyczne maksimum: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 Historyczne minimum: $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 Aktualna cena: $ 0.0002787 $ 0.0002787 $ 0.0002787 Dowiedz się więcej o cenie Sora (SORA)

Tokenomika Sora (SORA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sora (SORA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SORA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SORA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSORA tokenomikę, poznaj cenę tokena SORAna żywo!

Jak kupić SORA Chcesz dodać Sora (SORA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SORA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SORA na MEXC już teraz!

Historia ceny Sora (SORA) Analiza historii ceny SORA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SORA już teraz!

Prognoza ceny SORA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SORA? Nasza strona z prognozami cen SORA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SORA już teraz!

