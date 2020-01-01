Tokenomika SoonChain (SOONX) Odkryj kluczowe informacje o SoonChain (SOONX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SoonChain (SOONX) SoonChain is an AI-powered gaming L2, redefining game development with AIGG. SoonChain is an AI-powered gaming L2, redefining game development with AIGG. Oficjalna strona internetowa: https://soonchain.ai/ Biała księga: https://docs.soonchain.ai/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x5dF7ABe3C51c01dcf6D1f1F9A0ab4dC3759869b9 Kup SOONX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SoonChain (SOONX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SoonChain (SOONX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 446.90K $ 446.90K $ 446.90K Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0004469 $ 0.0004469 $ 0.0004469 Dowiedz się więcej o cenie SoonChain (SOONX)

Tokenomika SoonChain (SOONX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SoonChain (SOONX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOONX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOONX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOONX tokenomikę, poznaj cenę tokena SOONXna żywo!

Jak kupić SOONX Chcesz dodać SoonChain (SOONX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOONX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOONX na MEXC już teraz!

Historia ceny SoonChain (SOONX) Analiza historii ceny SOONX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOONX już teraz!

Prognoza ceny SOONX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOONX? Nasza strona z prognozami cen SOONX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOONX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!