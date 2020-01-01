Tokenomika Sonorus (SONORUS) Odkryj kluczowe informacje o Sonorus (SONORUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sonorus (SONORUS) Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Oficjalna strona internetowa: https://sonorus.network/ Biała księga: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Kup SONORUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sonorus (SONORUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sonorus (SONORUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Historyczne maksimum: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 Historyczne minimum: $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 Aktualna cena: $ 0.001029 $ 0.001029 $ 0.001029 Dowiedz się więcej o cenie Sonorus (SONORUS)

Tokenomika Sonorus (SONORUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sonorus (SONORUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SONORUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SONORUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSONORUS tokenomikę, poznaj cenę tokena SONORUSna żywo!

