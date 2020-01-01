Tokenomika Sonorus (SONORUS)

Tokenomika Sonorus (SONORUS)

Odkryj kluczowe informacje o Sonorus (SONORUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Sonorus (SONORUS)

Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.

Oficjalna strona internetowa:
https://sonorus.network/
Biała księga:
https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA

Tokenomika i analiza cenowa Sonorus (SONORUS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sonorus (SONORUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Historyczne maksimum:
$ 0.37918
$ 0.37918$ 0.37918
Historyczne minimum:
$ 0.001040860810939158
$ 0.001040860810939158$ 0.001040860810939158
Aktualna cena:
$ 0.001029
$ 0.001029$ 0.001029

Tokenomika Sonorus (SONORUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sonorus (SONORUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SONORUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SONORUS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSONORUS tokenomikę, poznaj cenę tokena SONORUSna żywo!

Historia ceny Sonorus (SONORUS)

Analiza historii ceny SONORUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SONORUS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SONORUS? Nasza strona z prognozami cen SONORUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

