Tokenomika First Reply (SIRIUS) Odkryj kluczowe informacje o First Reply (SIRIUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o First Reply (SIRIUS) The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. Oficjalna strona internetowa: https://siriusthecat.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Kup SIRIUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa First Reply (SIRIUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla First Reply (SIRIUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 279.00K $ 279.00K $ 279.00K Historyczne maksimum: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Historyczne minimum: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 Aktualna cena: $ 0.000279 $ 0.000279 $ 0.000279 Dowiedz się więcej o cenie First Reply (SIRIUS)

Tokenomika First Reply (SIRIUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki First Reply (SIRIUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIRIUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIRIUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIRIUS tokenomikę, poznaj cenę tokena SIRIUSna żywo!

Jak kupić SIRIUS Chcesz dodać First Reply (SIRIUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIRIUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIRIUS na MEXC już teraz!

Historia ceny First Reply (SIRIUS) Analiza historii ceny SIRIUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIRIUS już teraz!

Prognoza ceny SIRIUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIRIUS? Nasza strona z prognozami cen SIRIUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIRIUS już teraz!

