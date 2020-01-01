Tokenomika Mars Battle (SHOOT)
Informacje o Mars Battle (SHOOT)
Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.
Tokenomika i analiza cenowa Mars Battle (SHOOT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mars Battle (SHOOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Mars Battle (SHOOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mars Battle (SHOOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SHOOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHOOT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSHOOT tokenomikę, poznaj cenę tokena SHOOTna żywo!
Historia ceny Mars Battle (SHOOT)
Analiza historii ceny SHOOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
