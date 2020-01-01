Tokenomika Mars Battle (SHOOT) Odkryj kluczowe informacje o Mars Battle (SHOOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mars Battle (SHOOT) Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Oficjalna strona internetowa: https://www.mars4.me/mars-battle Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Kup SHOOT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mars Battle (SHOOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mars Battle (SHOOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 161.70K $ 161.70K $ 161.70K Historyczne maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Historyczne minimum: $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 Aktualna cena: $ 0.0001617 $ 0.0001617 $ 0.0001617 Dowiedz się więcej o cenie Mars Battle (SHOOT)

Tokenomika Mars Battle (SHOOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mars Battle (SHOOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHOOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHOOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHOOT tokenomikę, poznaj cenę tokena SHOOTna żywo!

Jak kupić SHOOT Chcesz dodać Mars Battle (SHOOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHOOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHOOT na MEXC już teraz!

Historia ceny Mars Battle (SHOOT) Analiza historii ceny SHOOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHOOT już teraz!

Prognoza ceny SHOOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHOOT? Nasza strona z prognozami cen SHOOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHOOT już teraz!

