Tokenomika SHIBBABY (SHIBBABY) Odkryj kluczowe informacje o SHIBBABY (SHIBBABY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SHIBBABY (SHIBBABY) $SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values. $SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values. Oficjalna strona internetowa: https://shibbaby.io/ Biała księga: https://shibbaby.gitbook.io/shibbaby Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x14de85db4eb2e491a1d79b645b679f2e32df6476 Kup SHIBBABY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SHIBBABY (SHIBBABY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHIBBABY (SHIBBABY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.00000000000192 $ 0.00000000000192 $ 0.00000000000192 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00000000000031 $ 0.00000000000031 $ 0.00000000000031 Dowiedz się więcej o cenie SHIBBABY (SHIBBABY)

Tokenomika SHIBBABY (SHIBBABY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHIBBABY (SHIBBABY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIBBABY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIBBABY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIBBABY tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIBBABYna żywo!

Jak kupić SHIBBABY Chcesz dodać SHIBBABY (SHIBBABY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHIBBABY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHIBBABY na MEXC już teraz!

Historia ceny SHIBBABY (SHIBBABY) Analiza historii ceny SHIBBABY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHIBBABY już teraz!

Prognoza ceny SHIBBABY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIBBABY? Nasza strona z prognozami cen SHIBBABY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIBBABY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!