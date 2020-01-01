Tokenomika EthXY (SEXY) Odkryj kluczowe informacje o EthXY (SEXY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EthXY (SEXY) SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. Oficjalna strona internetowa: https://ethxy.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 Kup SEXY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EthXY (SEXY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EthXY (SEXY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Historyczne maksimum: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Historyczne minimum: $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 Aktualna cena: $ 0.04746 $ 0.04746 $ 0.04746 Dowiedz się więcej o cenie EthXY (SEXY)

Tokenomika EthXY (SEXY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EthXY (SEXY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEXY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEXY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEXY tokenomikę, poznaj cenę tokena SEXYna żywo!

Jak kupić SEXY Chcesz dodać EthXY (SEXY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SEXY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SEXY na MEXC już teraz!

Historia ceny EthXY (SEXY) Analiza historii ceny SEXY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SEXY już teraz!

Prognoza ceny SEXY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEXY? Nasza strona z prognozami cen SEXY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SEXY już teraz!

