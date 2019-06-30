Tokenomika SERO (SERO) Odkryj kluczowe informacje o SERO (SERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Oficjalna strona internetowa: https://sero.cash/ Biała księga: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Block Explorer: https://explorer.web.sero.cash/

Tokenomika i analiza cenowa SERO (SERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SERO (SERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Całkowita podaż: $ 592.69M $ 592.69M $ 592.69M Podaż w obiegu: $ 441.12M $ 441.12M $ 441.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Historyczne maksimum: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 Historyczne minimum: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Aktualna cena: $ 0.003139 $ 0.003139 $ 0.003139 Dowiedz się więcej o cenie SERO (SERO)

Tokenomika SERO (SERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SERO (SERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSERO tokenomikę, poznaj cenę tokena SEROna żywo!

Jak kupić SERO Chcesz dodać SERO (SERO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SERO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SERO na MEXC już teraz!

Historia ceny SERO (SERO) Analiza historii ceny SERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SERO już teraz!

Prognoza ceny SERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SERO? Nasza strona z prognozami cen SERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SERO już teraz!

