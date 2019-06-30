Tokenomika SERO (SERO)
Informacje o SERO (SERO)
SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.
Tokenomika i analiza cenowa SERO (SERO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SERO (SERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SERO (SERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SERO (SERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SERO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSERO tokenomikę, poznaj cenę tokena SEROna żywo!
Historia ceny SERO (SERO)
Analiza historii ceny SERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny SERO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SERO? Nasza strona z prognozami cen SERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
