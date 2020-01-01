Tokenomika MetaDOS (SECOND) Odkryj kluczowe informacje o MetaDOS (SECOND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MetaDOS (SECOND) MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Oficjalna strona internetowa: https://metados.com Biała księga: https://wiki.metados.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Kup SECOND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MetaDOS (SECOND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetaDOS (SECOND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.53K $ 35.53K $ 35.53K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.00K $ 118.00K $ 118.00K Historyczne maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Historyczne minimum: $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 Aktualna cena: $ 0.0000118 $ 0.0000118 $ 0.0000118 Dowiedz się więcej o cenie MetaDOS (SECOND)

Tokenomika MetaDOS (SECOND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetaDOS (SECOND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SECOND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SECOND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSECOND tokenomikę, poznaj cenę tokena SECONDna żywo!

Jak kupić SECOND Chcesz dodać MetaDOS (SECOND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SECOND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SECOND na MEXC już teraz!

Historia ceny MetaDOS (SECOND) Analiza historii ceny SECOND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SECOND już teraz!

Prognoza ceny SECOND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SECOND? Nasza strona z prognozami cen SECOND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SECOND już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!